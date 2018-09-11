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Рубрика: Происшествия

Обвинение покойному

Дело Дениса Вороненкова ушло в суд
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7665 (202)
Редкая юридическая коллизия сложилась с уголовным делом погибшего в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Несмотря на гибель, он остался в статусе обвиняемого, и его дело Следственный комитет России только что закончил и отправил в суд.

Продолжить расследование потребовали родственники Вороненкова. В СКР корреспонденту "РГ" подчеркнули: "Дальнейшее уголовное расследование было обусловлено возражениями близких родственников погибшего против прекращения следственными органами уголовного дела за смертью обвиняемого, что допускается российским законодательством".

Делом занималось Главное следственное управление СК. Бывшему депутату Денису Вороненкову заочно было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Статье 170.1 (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 ст.атьи 159 (особо крупное мошенничество, совершенное группой).

Как рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, по их версии, с августа 2010-го по июнь 2011 года несколько человек - Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор фирмы "ТОМА" Марина Владимирская - решили присвоить здание, принадлежащее этому обществу. Здание располагается на улице Международной в Москве. К совершению преступления эти граждане привлекли Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова.

Следствие считает, что Вороненков финансировал преступление и контролировал смену главы фирмы

При пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России N 46 по Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель фирмы "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.

В СК подчеркнули: соучастники незаконно назначили Щербака генеральным директором фирмы.

Покупателя на здание нашел Вороненков. Им стал некий Виталий Качур. Зная, что недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана.

Обвиняемый по делу об убийстве Вороненкова упал в обморок в суде

В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м и рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 миллионов рублей. Кроме того, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 миллиона долларов.

В СК говорят, что своими действиями соучастники лишили Кобахидзе права собственности на столичное здание и причинили ущерб в особо крупном размере.

Следствие установило, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы. А еще Вороненков организовал "обналичивание" полученных денег и распределил их между соучастниками, не обидев и себя. Это подтверждают показания других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результаты обысков и заключения экспертов.

Фото: Пресс-служба управления ФСИН России по Москве
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Уголовные дела против Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и уже отправлены в суд. По приговору все эти граждане получили реальные сроки лишения свободы.

После того как Денис Вороненков скрылся от следствия, его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

В марте 2017 года бывший депутат был застрелен в центре Киева.

Происшествия Правосудие Следствие Убийство экс-депутата Вороненкова
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