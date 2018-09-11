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Рубрика: Происшествия

Кислотного маньяка задержали в Ставропольском крае

Текст: Иван Петров
Установить личность и задержать хулигана, который умышленно причинял увечья молодым девушкам в городе Буденновске Ставропольского края, удалось оперативникам федерального угрозыска совместно коллегами из Ставропольского края. Для этого злоумышленник применял химическую кислоту. Всего от его неадекватных действий пострадали три молодые девушки.
Фото: СК России по Ставропольскому краю Фото: СК России по Ставропольскому краю
Фото: СК России по Ставропольскому краю

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в 2017 году в лечебные учреждения Буденновского района в разное время поступили 3 несовершеннолетние девушки, у которых были диагностированы химические ожоги различных частей тела.

Согласно показаниям пострадавших, нападения на них были совершены по идентичной схеме: велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маской на лице, проезжая мимо, внезапно выливал на них какую-то химическую кислоту.

Экспертами-криминалистами был составлен фоторобот и психологический портрет нападавшего - получившиеся данные были переданы всем сотрудникам полиции региона. Кроме того, в Ставропольский край были командированы опытные оперативников из Главного управления уголовного розыска МВД России и главка МВД России по Ставропольскому краю. В то же время на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районного отдела внутренних дел.

"Оперативниками угрозыска были проведены все необходимые мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого. Отрабатывались жилые и дачные массивы, были опрошены все возможные очевидцы преступлений", - рассказала Ирина Волк.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Полицейские изучили все записи с камер видеонаблюдения, установленных в городе в местах происшествий и поблизости к ним.

Параллельно были проверены около тысячи ранее судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы граждан, а также более 100 лиц, состоящих на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

"По итогам проведенной работы удалось установить личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался 19-летний местный житель. Молодой человек задержан и доставлен в отдел внутренних дел", - отметила официальный представитель полицейского ведомства.

Следственный комитет России в отношении задержанного возбудил уголовные дела по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ и части 1 статьи 213 УК РФ. Это статьи об умышленном причинении вреда здоровью (в первом случае - средней тяжести, во втором - тяжкого и средней тяжести вреда). По 112-й статье задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, по 113-й - еще до 2 лет заключения.

В отношении подозреваемого по ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что свои действия задержанный не смог толком объяснить. По его словам, таким образом он вымещал накопившуюся злость. 

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет (СК)
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