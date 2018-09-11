Кислотного маньяка задержали в Ставропольском крае

Установить личность и задержать хулигана, который умышленно причинял увечья молодым девушкам в городе Буденновске Ставропольского края, удалось оперативникам федерального угрозыска совместно коллегами из Ставропольского края. Для этого злоумышленник применял химическую кислоту. Всего от его неадекватных действий пострадали три молодые девушки.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в 2017 году в лечебные учреждения Буденновского района в разное время поступили 3 несовершеннолетние девушки, у которых были диагностированы химические ожоги различных частей тела.

Согласно показаниям пострадавших, нападения на них были совершены по идентичной схеме: велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маской на лице, проезжая мимо, внезапно выливал на них какую-то химическую кислоту.

Экспертами-криминалистами был составлен фоторобот и психологический портрет нападавшего - получившиеся данные были переданы всем сотрудникам полиции региона. Кроме того, в Ставропольский край были командированы опытные оперативников из Главного управления уголовного розыска МВД России и главка МВД России по Ставропольскому краю. В то же время на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районного отдела внутренних дел.

"Оперативниками угрозыска были проведены все необходимые мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого. Отрабатывались жилые и дачные массивы, были опрошены все возможные очевидцы преступлений", - рассказала Ирина Волк.

Полицейские изучили все записи с камер видеонаблюдения, установленных в городе в местах происшествий и поблизости к ним.

Параллельно были проверены около тысячи ранее судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы граждан, а также более 100 лиц, состоящих на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

"По итогам проведенной работы удалось установить личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался 19-летний местный житель. Молодой человек задержан и доставлен в отдел внутренних дел", - отметила официальный представитель полицейского ведомства.

Следственный комитет России в отношении задержанного возбудил уголовные дела по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ и части 1 статьи 213 УК РФ. Это статьи об умышленном причинении вреда здоровью (в первом случае - средней тяжести, во втором - тяжкого и средней тяжести вреда). По 112-й статье задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, по 113-й - еще до 2 лет заключения.

В отношении подозреваемого по ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что свои действия задержанный не смог толком объяснить. По его словам, таким образом он вымещал накопившуюся злость.