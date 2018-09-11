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Рубрика: Происшествия

Продление ареста фигуранту дела о взятке от Шакро Молодого признали законным

Мосгорсуд отказался освободить бывшего главу правления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко.
 
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Экс-генерал СК РФ Денис Никандров получил 5,5 лет за взятку
Как передает РИА новости, суд оставил без изменения решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения до 26 ноября. Таким образом жалоба защиты осталась без удовлетворения.
 
Крамаренко проходит по уголовному делу об особо крупной взятке со стороны "вора в законе" Шакро Молодого, по паспорту Захария Калашова. Бывшему чиновнику следственного ведомства грозит до 15 лет заключения и крупный штраф.
 
Как ранее писала "РГ", Крамаренко был задержан, а затем арестован уже после того, как уволился из СКР. По версии следствия, он совместно с бывшим начальником управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко, первым заместителем начальника главка СК по Москве Денисом Никандровым и другими фигурантами громкого дела получил взятку от людей из окружения Калашова за смягчение обвинения "криминальному авторитету" Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец.
 
Уже осужденному фигуранту "дела Шакро" грозит новое обвинение
По ходу следствия все предполагаемые посредники взятки согласились на официальное, либо неофициальное сотрудничество с ФСБ. Практически все фигуранты этого дела уже осуждены. По Крамаренко и бывшему начальнику столичного главка СКР Александру Дрыманову следствие продолжается.

 

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