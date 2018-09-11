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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оставили в браслете

Режиссеру продлен арест
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7665 (202)
Мосгорсуд 11 сентября удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрию Итину.

Адвокаты обвиняемых просили изменить для своих подзащитных домашний арест на подписку о невыезде. Но суд согласился с аргументами следствия, которое считает, что они должны находиться под контролем - в электронных браслетах.

По новому постановлению суда обоим фигурантам громкого дела о хищении бюджетных денег мера пресечения осталась прежней, теперь - до 19 октября. Сейчас срок домашнего ареста установлен до 19 сентября, и Мосгорсуд подтвердил 11 сентября законность этого решения.

Продление ареста фигуранту дела о взятке от Шакро Молодого признали законным

В качестве обвиняемых по так называемому делу "Седьмой студии" также проходят бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-главбух АНО Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова, которая находится в бегах и арестована заочно. Им инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей в результате мошеннических действий. Эти деньги были выделены в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Малобродскому по состоянию здоровья в мае мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Отдельно будут судить Масляеву, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на коллег. Ее дело, так же как и дело Вороновой, выделено в отдельное производство.

По делу проведен ряд экспертиз, опрошены 100 свидетелей.

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