Крупное ДТП произошло на юге столицы, есть погибшие

По меньшей мере один человек погиб в крупном ДТП с участием нескольких легковых машин и грузовиков, которое произошло на юге Москвы.

Как сообщает РИА Новости , есть также пятеро пострадавших в результате инцидента.

"В результате столкновения рейсового автобуса, пяти легковушек и двух грузовиков пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы", - цитирует агентство источник в экстренных службах.

Авария произошла по адресу Варшавское шоссе, 100. На данный момент движение в этом районе затруднено. Ведется расследование причин происшествия.