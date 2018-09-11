Под Воронежем загорелся военный полигон

Воронежские спасатели сообщили о крупном ландшафтном пожаре в пригородных лесах.

Горит лес и сухая трава на площади порядка 100 гектаров. Это земли лесничества и военного полигона Погоново в восьми километрах от города, рассказали в ГУ МЧС .

- Причины возгорания уточняются. На месте ЧП работает объединенная группировка МЧС, Минобороны и Рослесхоза: порядка 200 человек, 40 единиц разноплановой техники. Помогают поливомоечные машины городского комбината благоустройства. Ситуация осложняется высоким классам пожарной опасности, труднодоступностью очагов и порывистым ветром. Но сейчас ветер стих, есть возможность применять личный состав с лопатами, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

В зоне пожара нет жилья и взрывоопасных предметов, работа расчетов направлена в первую очередь на удержание огня вдали от населенных пунктов.

После сухого и жаркого лета в Воронежской области установлен высший, V класс пожарной опасности. Риск возгорания в прокаленных солнцем лесах крайне велик.

- Только за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 46 ландшафтных пожаров на площади 8,5 гектара, - рассказали спасатели.