Четверо подмосковных оперуполномоченных, трое из которых специализируются на борьбе с кражами и угонами автомобилей, попались на взятке. Примечательно, что вымогали они ее у того, кто занимался изготовлением фальшивых идентификационных номеров.

Итак, 3 сентября трое оперуполномоченных отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта ОУР МУ МВД "Балашихинское" установили, что в одном из гаражных кооперативов подмосковной Балашихи гражданин занимался подделкой идентификационных номеров транспортных средств. Проще говоря, перебивал номера. Вместо того, чтобы задержать его за это или раскрыть несколько угонов машин, которым он перебивал номера, полицейские решили поживиться на криминальном слесаре. Высказывая угрозы, полицейские потребовали от него взятку в размере 2 миллионов рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

Но зачем самим встречаться с взяткодателем? Опера привлекли в качестве посредника своего коллегу: оперуполномоченного группы уголовного розыска отдела полиции по обслуживанию микрорайона "Салтыковский". Тот согласился.

Но мужчина, с которого вымогали деньги, обратился в органы. В результате 6 сентября при получении части денег в размере 1 миллиона рублей посредник был задержан сотрудниками УСБ МВД России по Московской области.

Областное СК возбудило дело против полицейских. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения.