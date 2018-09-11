Новости

Сборная Люксембурга сенсационно возглавила группу Лиги наций УЕФА 00:45
"Человек-паук" из России задержан в Колумбии 00:33
Пашинян приказал за два часа "уложить на асфальт" все вооруженные банды 11.09.2018
Италия приняла стратегию наращивания торгово-экономических связей с РФ 11.09.2018
Боевики из Идлиба в течение суток обстреливали провинции Сирии 11.09.2018
Названы лучшие автомобили года 11.09.2018
Ведущий НТВ со скандалом выгнал из студии украинского эксперта 11.09.2018
МИД РФ предостерег США от опасных шагов в отношении Сирии 11.09.2018
В Вашингтоне объявлен режим ЧС из-за урагана "Флоренс" 11.09.2018
В Крыму обвинили ОБСЕ в нарушении свободы слова 11.09.2018
В Волгограде нашли ребенка, увезенного из семьи в раннем детстве 11.09.2018
Посол РФ в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси 11.09.2018
Летевший в Россию самолет сел в Литве из-за смерти пассажира 11.09.2018
Посольство РФ: Британию готовят к агрессии в отношении России 11.09.2018
СК проверит посадку самолета с неисправным шасси в Симферополе 11.09.2018
В Минске задержан обокравший банкомат россиянин 11.09.2018
Собянин уверенно победил во всех "оппозиционных" округах Москвы 11.09.2018
Новые витрины ДЛТ соединили моду и искусство 11.09.2018
Vnukovo Outlet Village объединился с модным брендом Ruban. 11.09.2018
"Мисс Вселенная", актриса и певица Челси Смит умерла от рака печени 11.09.2018
Range Rover устроил массовое ДТП под Москвой 11.09.2018
Без промаха: поразительно точные артудары хуситов попали на видео 11.09.2018
Военным хотят запретить размещать в интернете данные о себе 11.09.2018
Охранник спас во время ДТП сына президента Молдавии 11.09.2018
Петербургские ученые придумали, как пронести жидкость в самолет 11.09.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
Четверо подмосковных оперуполномоченных, трое из которых специализируются на борьбе с кражами и угонами автомобилей, попались на взятке. Примечательно, что вымогали они ее у того, кто занимался изготовлением фальшивых идентификационных номеров.

Итак, 3 сентября трое оперуполномоченных отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта ОУР МУ МВД "Балашихинское" установили, что в одном из гаражных кооперативов подмосковной Балашихи гражданин занимался подделкой идентификационных номеров транспортных средств. Проще говоря, перебивал номера. Вместо того, чтобы задержать его за это или раскрыть несколько угонов машин, которым он перебивал номера, полицейские решили поживиться на криминальном слесаре. Высказывая угрозы, полицейские потребовали от него взятку в размере 2 миллионов рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

Дело погибшего экс-депутата Госдумы Вороненкова ушло в суд

Но зачем самим встречаться с взяткодателем? Опера привлекли в качестве посредника своего коллегу: оперуполномоченного группы уголовного розыска отдела полиции по обслуживанию микрорайона "Салтыковский". Тот согласился.

Но мужчина, с которого вымогали деньги, обратился в органы. В результате 6 сентября при получении части денег в размере 1 миллиона рублей посредник был задержан сотрудниками УСБ МВД России по Московской области.

Областное СК возбудило дело против полицейских. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум 2018
Специальный проект
Восточный экономический форум 2018
МИД РФ предостерег США от опасных шагов в отношении Сирии
В Крыму обвинили ОБСЕ в нарушении свободы слова
Россия уведомит партнеров по МКС о результатах расследования по "Союзу"
Российские военные выяснили, где в Сирии снимают провокации с химоружием