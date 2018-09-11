Около 108 килограммов различных наркотиков изъяли в столице полицейские у хозяев криминального интернет-магазина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Как сообщалось ранее, злоумышленники организовали интернет-магазин по реализации дури. После оплаты заказа подозреваемые размещали на сайте информацию о расположении тайников-закладок, откуда можно было забрать товар, - рассказала Волк.

Следствие выяснило, что наркотики продавали в московском регионе, а также на территории Брянской, Ярославской, Тульской областей и Краснодарского края.

В операции участвовали столичные оперативники, а также полицейские из Ярославской, Тульской, Брянской областей.

По словам Волк, впечатляет перечень изъятого смертельного зелья. В списке: амфетамин, МДМА, гашиш, каннабис, кокаин, мефедрон и другая отрава. Все это стоит на черном рынке не один миллион рублей.

Возбуждены уголовные дела по нескольким тяжелым статьям УК, по которым подозреваемым грозит лет 20 провести в тюрьме или сесть пожизненно .

Пока арестованы семь наркодельцов. Следствие по ним закончено, и их уголовное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Сейчас следствие выясняет каналы поступления смертельного зелья, а также устанавливает возможных подельников.

Одновременно с этим стало известно, что в Ялте полицейские совместно с крымскими чекистами перекрыли канал поставки наркотиков, изъято около килограмма амфетамина.