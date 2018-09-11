Новости

МИД РФ предостерег США от опасных шагов в отношении Сирии 21:00
В Вашингтоне объявлен режим ЧС из-за урагана "Флоренс" 20:38
В Крыму обвинили ОБСЕ в нарушении свободы слова 20:25
В Волгограде нашли ребенка, увезенного из семьи в раннем детстве 20:11
Посол РФ в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси 19:55
Летевший в Россию самолет сел в Литве из-за смерти пассажира 19:33
Посольство РФ: Британию готовят к агрессии в отношении России 19:32
СК проверит посадку самолета с неисправным шасси в Симферополе 19:04
В Минске задержан обокравший банкомат россиянин 19:04
Собянин уверенно победил во всех "оппозиционных" округах Москвы 19:02
Новые витрины ДЛТ соединили моду и искусство 18:59
Vnukovo Outlet Village объединился с модным брендом Ruban. 18:46
"Мисс Вселенная", актриса и певица Челси Смит умерла от рака печени 18:42
Range Rover устроил массовое ДТП под Москвой 18:40
Без промаха: поразительно точные артудары хуситов попали на видео 18:35
Военным хотят запретить размещать в интернете данные о себе 18:23
Охранник спас во время ДТП сына президента Молдавии 18:19
Петербургские ученые придумали, как пронести жидкость в самолет 18:14
Гидрометцентр: С понедельника температура в Москве понизится до нуля 17:58
Владимир Волошин победил в ультратриатлоне Swissultra DECA. 17:53
Под Воронежем загорелся военный полигон 17:53
УАЗ открестился от кроссовера проекта Aurus 17:51
Свидетельства на право управления локомотивом станет платным 17:41
Соединения ВДВ нового типа примут участие в учениях "Восток-2018" 17:27
Правительство рассмотрит расширение льгот на капремонт для пенсионеров 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
11.09.2018 21:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Зельем торговали в сети

В Москве нашли центнер наркотиков
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7665 (202)
Около 108 килограммов различных наркотиков изъяли в столице полицейские у хозяев криминального интернет-магазина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Как сообщалось ранее, злоумышленники организовали интернет-магазин по реализации дури. После оплаты заказа подозреваемые размещали на сайте информацию о расположении тайников-закладок, откуда можно было забрать товар, - рассказала Волк.

Следствие выяснило, что наркотики продавали в московском регионе, а также на территории Брянской, Ярославской, Тульской областей и Краснодарского края.

В операции участвовали столичные оперативники, а также полицейские из Ярославской, Тульской, Брянской областей.

Адвокат получил срок за попытку пронести в СИЗО наркотики

По словам Волк, впечатляет перечень изъятого смертельного зелья. В списке: амфетамин, МДМА, гашиш, каннабис, кокаин, мефедрон и другая отрава. Все это стоит на черном рынке не один миллион рублей.

Возбуждены уголовные дела по нескольким тяжелым статьям УК, по которым подозреваемым грозит лет 20 провести в тюрьме или сесть пожизненно .

Пока арестованы семь наркодельцов. Следствие по ним закончено, и их уголовное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Сейчас следствие выясняет каналы поступления смертельного зелья, а также устанавливает возможных подельников.

Одновременно с этим стало известно, что в Ялте полицейские совместно с крымскими чекистами перекрыли канал поставки наркотиков, изъято около килограмма амфетамина.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Министерство внутренних дел Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум 2018
Специальный проект
Восточный экономический форум 2018
МИД РФ предостерег США от опасных шагов в отношении Сирии
В Крыму обвинили ОБСЕ в нарушении свободы слова
Россия уведомит партнеров по МКС о результатах расследования по "Союзу"
Российские военные выяснили, где в Сирии снимают провокации с химоружием