В аварии с автобусом под Орлом погибли два человека

Два человека погибли, трое доставлены в больницу после столкновения рейсового автобуса с легковушкой в Орловской области.

Авария произошла в 7.05 на федеральной трассе М-2 "Крым" у деревни Первый Воин. Ехавший из Орла в Мценск рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с двигавшимся навстречу легковым автомобилем Daewoo.

- Два пассажира иномарки, мужчина и женщина погибли на месте ДТП. Водитель Daewoo и два пассажира автобуса доставлены в больницу с травмами, - рассказали в региональном УМВД.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют подробности происшедшего и регулируют движение по трассе.