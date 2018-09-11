Около двух десятков единиц боевого оружия нашли оперативники у 47-летнего жителя Сергиево-Посадского района. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- В ходе обыска квартиры и гаража злоумышленника, в котором участвовали и сотрудники ФСБ, изъяты: 7 пистолетов, 2 револьвера, 2 винтовки, 3 гладкоствольных ружья, 2 обреза и более 100 патронов различного калибра. Кроме того, изъято большое количество комплектующих для пистолетов и ружей. Столь внушительный арсенал задержанный собирал почти четверть века, - рассказала Петрова.

Баллистическая экспертиза показала, что изъятые предметы относятся к категории боеприпасов, являются огнестрельным оружием и его составными частями. Из последних можно собрать действующее боевое оружие. Владелец столь внушительной коллекции теперь находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Это не первый случай, когда подмосковные правоохранители изымают крупные арсеналы. Не так давно в Люберецком районе у местного жителя оперативники нашли около 170 гранат, 66 детонаторов и более 700 патронов различного калибра. Все - в хорошем состоянии.