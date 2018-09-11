Новости

МИД РФ предостерег США от опасных шагов в отношении Сирии 21:00
В Вашингтоне объявлен режим ЧС из-за урагана "Флоренс" 20:38
В Крыму обвинили ОБСЕ в нарушении свободы слова 20:25
В Волгограде нашли ребенка, увезенного из семьи в раннем детстве 20:11
Посол РФ в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси 19:55
Летевший в Россию самолет сел в Литве из-за смерти пассажира 19:33
Посольство РФ: Британию готовят к агрессии в отношении России 19:32
СК проверит посадку самолета с неисправным шасси в Симферополе 19:04
В Минске задержан обокравший банкомат россиянин 19:04
Собянин уверенно победил во всех "оппозиционных" округах Москвы 19:02
Новые витрины ДЛТ соединили моду и искусство 18:59
Vnukovo Outlet Village объединился с модным брендом Ruban. 18:46
"Мисс Вселенная", актриса и певица Челси Смит умерла от рака печени 18:42
Range Rover устроил массовое ДТП под Москвой 18:40
Без промаха: поразительно точные артудары хуситов попали на видео 18:35
Военным хотят запретить размещать в интернете данные о себе 18:23
Охранник спас во время ДТП сына президента Молдавии 18:19
Петербургские ученые придумали, как пронести жидкость в самолет 18:14
Гидрометцентр: С понедельника температура в Москве понизится до нуля 17:58
Владимир Волошин победил в ультратриатлоне Swissultra DECA. 17:53
Под Воронежем загорелся военный полигон 17:53
УАЗ открестился от кроссовера проекта Aurus 17:51
Свидетельства на право управления локомотивом станет платным 17:41
Соединения ВДВ нового типа примут участие в учениях "Восток-2018" 17:27
Правительство рассмотрит расширение льгот на капремонт для пенсионеров 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
11.09.2018 21:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Целые винтовки и частями

В Сергиево-Посадском районе ликвидирован нелегальный арсенал
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7665 (202)
Около двух десятков единиц боевого оружия нашли оперативники у 47-летнего жителя Сергиево-Посадского района. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- В ходе обыска квартиры и гаража злоумышленника, в котором участвовали и сотрудники ФСБ, изъяты: 7 пистолетов, 2 револьвера, 2 винтовки, 3 гладкоствольных ружья, 2 обреза и более 100 патронов различного калибра. Кроме того, изъято большое количество комплектующих для пистолетов и ружей. Столь внушительный арсенал задержанный собирал почти четверть века, - рассказала Петрова.

Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек на Курском вокзале

Баллистическая экспертиза показала, что изъятые предметы относятся к категории боеприпасов, являются огнестрельным оружием и его составными частями. Из последних можно собрать действующее боевое оружие. Владелец столь внушительной коллекции теперь находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Это не первый случай, когда подмосковные правоохранители изымают крупные арсеналы. Не так давно в Люберецком районе у местного жителя оперативники нашли около 170 гранат, 66 детонаторов и более 700 патронов различного калибра. Все - в хорошем состоянии.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум 2018
Специальный проект
Восточный экономический форум 2018
МИД РФ предостерег США от опасных шагов в отношении Сирии
В Крыму обвинили ОБСЕ в нарушении свободы слова
Россия уведомит партнеров по МКС о результатах расследования по "Союзу"
Российские военные выяснили, где в Сирии снимают провокации с химоружием