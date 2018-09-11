В Шереметьево у пассажира изъяли 20 змей

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево изъяли у пассажира 20 змей. Рептилий без документов направили в центр передержки, сообщили в пресс-службе департамента природопользования.

Как передает РИА Новости, владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа. По его словам, рептилии были куплены на выставке в Германии.

Змеи находились в банках, упакованных в мешочки. Их перевозили в ручной клади. "Виды змей будут устанавливаться специалистами, по предварительной информации, ядовитых видов нет", - заключили в департаменте.