На министра здравоохранения Камчатки завели уголовное дело о растрате

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении Министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко. Чиновницу заподозрили в растрате 22 миллионов рублей.

К ответственности могут привлечь также адвоката и учредителя коммерческой организации, с которыми глава регионального Минздрава вступила в сговор, чтобы присвоить бюджетные деньги из программы развития здравоохранения.

"Подозреваемые совершили хищение средств подпрограммы "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края", осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений, для нужд ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника №3", - рассказали в пресс-службе СУ СК.

Сейчас ведется следствие по делу. Фигуранты задержаны, решается вопрос о заключении под стражу. В их домах уже проведены обыски. Также обыскали Министерство здравоохранения края, Камчатскую городскую поликлинику, региональную Торгово-промышленную палату и коммерческую организацию.