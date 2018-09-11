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11.09.2018 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На министра здравоохранения Камчатки завели уголовное дело о растрате

Текст: Дина Непомнящая

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении Министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко. Чиновницу заподозрили в растрате 22 миллионов рублей.

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К ответственности могут привлечь также адвоката и учредителя коммерческой организации, с которыми глава регионального Минздрава вступила в сговор, чтобы присвоить бюджетные деньги из программы развития здравоохранения.

"Подозреваемые совершили хищение средств подпрограммы "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края", осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений, для нужд ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника №3", - рассказали в пресс-службе СУ СК.

Сейчас ведется следствие по делу. Фигуранты задержаны, решается вопрос о заключении под стражу. В их домах уже проведены обыски. Также обыскали Министерство здравоохранения края, Камчатскую городскую поликлинику, региональную Торгово-промышленную палату и коммерческую организацию.

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