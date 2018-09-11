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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вернулся в колею

"РГ" помогла предпринимателю доказать незаконность выписанного ему штрафа
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья №7664 (201)
Пензенский арбитражный суд признал незаконным решение управления Ространснадзора РФ и полностью отменил драконовский штраф, выписанный местному перевозчику. Это стало первой победой предпринимателей в серии подобных дел. За отсутствие карты маршрута при осуществлении регулярных перевозок владельцев каждой машины наказывали на 300 тысяч рублей, что несоизмеримо с их доходами.
Фото: Наталья Саванкова/РГ Андрей Ерошкин полгода доказывал свою невиновность в споре с Ространснадзором Фото: Наталья Саванкова/РГ
Андрей Ерошкин полгода доказывал свою невиновность в споре с Ространснадзором Фото: Наталья Саванкова/РГ

Но самое главное тут, что получить такую карту они не могли при всем желании. Выдает ее администрация города, а она не успела изменить порядок оформления документов после вступления в силу новых правил. Однако расплачиваться за это пришлось перевозчикам, о чем "Экономика Поволжья" подробно рассказывала в номере от 8 мая текущего года (статья "Запутанный маршрут").

В Петербурге откажутся от коммерческих маршрутов

Тогда в редакцию за помощью обратился многодетный отец Андрей Ерошкин. Он работает на собственном микроавтобусе, обслуживая городской маршрут N 25, прямо скажем, не самый популярный. При очередной проверке документов сотрудник Ространснадзора выписал ему штрафную квитанцию с шестизначной цифрой. Индивидуальный предприниматель пытался обжаловать постановление, но тщетно. В ведомстве не желали даже снижать сумму штрафа, а суды передавали дело друг другу: из арбитражного - в районный и обратно. Возникла сложность с определением, кем в данном случае является истец - физическим лицом или юридическим. В результате все, чего удалось добиться в первой инстанции - снизить сумму штрафа в два раза. Но и с этим владелец маршрутки не был согласен, так как не видел в своих действиях состава нарушения.

- Карту маршрута выдавали в мэрии Пензы в 2015 году сроком на три года. Оформлена она была на муниципальное учреждение "Автомобильное транспортное хозяйство" (АТХ) города Пензы. Но так как своих машин у него не хватает, оно привлекало нас по агентскому договору. В прошлом году изменились правила осуществления пассажирских перевозок. Маршрутную карту теперь будут выдавать непосредственному перевозчику. Но в Пензе очередной конкурс на оказание услуг по пассажирским перевозкам еще не проводили. Раньше этого поменять документацию не получится, - объясняет Андрей Ерошкин.

После выхода материала "РГ" дело сдвинулось с мертвой точки. К решению проблемы подключился и уполномоченный по защите прав предпринимателей Пензенской области Карим Кузахметов, он выступил в качестве третьей стороны по делу. В итоге после шести месяцев разбирательств арбитражный суд не обнаружил в действиях частного перевозчика состава административного нарушения.

"Федеральный закон N 220, на который ссылается Ространснадзор РФ, не содержит норм, обязывающих с момента вступления его в силу расторгнуть все ранее заключенные договоры, связанные с организацией транспортного обслуживания населения муниципального образования, и заключить новые. Напротив, из статьи 39 следует, что карты маршрутов выдаются на основании договоров и соглашений, действующих на момент вступления закона в силу. Таким образом, осуществление регулярных перевозок пассажиров автобуса при наличии карты маршрута не образует состав административного правонарушения, предусмотренный частью 4 статьи 11.33 КоАП", - говорится в решении Пензенского арбитражного суда.

Оспариваемое предпринимателем постановление по делу об административном правонарушении признали незаконным и подлежащим отмене в полном объеме. А это значит, что до следующего конкурса действующие перевозчики Пензы могут работать абсолютно легально, не опасаясь непонятных штрафов.

Компетентно

Алексей Богородицкий, адвокат, член Общественной палаты Пензенской области:

- На сегодня нет единой судебной практики по вопросу, к подсудности каких судов - арбитражных или общей юрисдикции - относится рассмотрение таких дел. Хорошо, что апелляция поддержала нас, поскольку судебный спор связан именно с предпринимательской деятельностью. Непонятна и логика сотрудников региональных управлений Ространснадзора РФ. Они уже проиграли несколько аналогичных дел, в том числе в Верховном суде, но продолжают считать частных перевозчиков в данной ситуации виновными и выписывают им штрафы. Хотя решение данного вопроса относится к компетенции муниципальной власти, малый бизнес не должен отвечать за действия или бездействие чиновников.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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