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11.09.2018 09:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии прокурора задержали за взятку

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)

Сотрудники регионального Управления ФСБ России задержали с поличным при получении взятки в размере пяти миллионов рублей прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Это произошло вчера, 10 сентября, на его рабочем месте.

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Как сообщила старший помощник прокурора Республики Башкортостан Гузель Масагутова, операция по задержанию сотрудника, подозреваемого во взяточничестве, готовилась не один месяц. В ее разработке приняли участие представители службы собственной безопасности прокуратуры и сотрудники регионального управления ФСБ России.

 - По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ наши сотрудники собственной безопасности и представители регионального Управления ФСБ провели проверочные мероприятия. В ходе этого были обнаружены факты, послужившие основанием для задержания прокурора Советского района Уфы. Он подозревается в совершении коррупционного преступления.

Сегодня, 11 сентября, СК РФ по РБ по представленным материалам возбудил уголовное дело.

Справка "РГ"

Старший советник юстиции Рамиль Гарифуллин назначен прокурором Советского района Уфы 10 июня 2015 года. До этого он занимал должность прокурора Уфимского района.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Борьба с коррупцией
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