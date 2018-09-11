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11.09.2018 06:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Десять человек пострадали и один погиб в ДТП в Иркутске

Текст: Оксана Грибанова

В Иркутске в результате столкновения в 04:00 по местному времени минивэна Toyota Town Ace с пассажирским автобусом Kia Grandbird десять человек пострадали и один погиб.

Попавшие в ДТП хоккеисты клуба "Сочи" поехали на матч со СКА на метро

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Авария произошла на пересечении улиц Баррикад и Ушаковской - водитель Toyota Town Ace проигнорировал знак "Уступи дорогу" и протаранил автобус. Мужчина погиб.

Шесть пострадавших пассажиров сейчас находятся на обследовании, еще один человек - на лечении в больнице, передает региональный минздрав.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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