Десять человек пострадали и один погиб в ДТП в Иркутске

В Иркутске в результате столкновения в 04:00 по местному времени минивэна Toyota Town Ace с пассажирским автобусом Kia Grandbird десять человек пострадали и один погиб.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Авария произошла на пересечении улиц Баррикад и Ушаковской - водитель Toyota Town Ace проигнорировал знак "Уступи дорогу" и протаранил автобус. Мужчина погиб.

Шесть пострадавших пассажиров сейчас находятся на обследовании, еще один человек - на лечении в больнице, передает региональный минздрав.