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11.09.2018 19:33
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Летевший в Россию самолет сел в Литве из-за смерти пассажира

Самолет Boeing 757 авиакомпании Privilege Style, летевший заказным рейсом из Сарагосы в Санкт-Петербург, был вынужден сесть в столице Литвы Вильнюсе из-за смерти пассажира.

Как сообщает Delfi.lt, пассажир самолета почувствовал себя плохо. Помощь ему пытались оказать трое медиков, находившихся на борту Boeing. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Вильнюсе, где рейс уже ждала бригада реаниматологов. Но все эти усилия были напрасны - пассажир был уже мертв.

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Отмечается, что для проведения необходимых следственных действий в аэропорт пришлось отправиться всем пассажирам - 201 человеку. Один из них уже отказался лететь дальше тем же самолетом.

О гражданстве скончавшегося пассажира пока не сообщается.

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