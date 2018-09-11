В Калининграде задержали скрывавшегося 20 лет убийцу из Хабаровска

Калининградские полицейские вместе с коллегами из Хабаровска задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. По версии следствия, житель дальневосточного региона совершил преступление в 1997 году, а потом скрылся на территории одного из государств СНГ.

Чтобы запутать правоохранителей, мужчина перед отъездом оставил предсмертную записку, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Поэтому близкие и друзья хабаровчанина считали его погибшим.

Однако сотрудники уголовного розыска не исключали, что подозреваемый жив. Они установили, что бывшая супруга возможного убийцы переехала из Хабаровска в Калининград. Калининградские полицейские получили запрос от дальневосточных коллег и установили: с "вдовой" проживает мужчина, который может быть ее якобы погибшим мужем.

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю прилетели в служебную командировку в Калининград. К спецоперации подключилось калининградское УМВД. Хабаровчанина задержали и доставили в отдел полиции. Затем правоохранители этапировали мужчину в Хабаровск под конвоем и передали следователям.