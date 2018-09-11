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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде задержали скрывавшегося 20 лет убийцу из Хабаровска

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Калининградские полицейские вместе с коллегами из Хабаровска задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. По версии следствия, житель дальневосточного региона совершил преступление в 1997 году, а потом скрылся на территории одного из государств СНГ.

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Чтобы запутать правоохранителей, мужчина перед отъездом оставил предсмертную записку, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Поэтому близкие и друзья хабаровчанина считали его погибшим.

Однако сотрудники уголовного розыска не исключали, что подозреваемый жив. Они установили, что бывшая супруга возможного убийцы переехала из Хабаровска в Калининград. Калининградские полицейские получили запрос от дальневосточных коллег и установили: с "вдовой" проживает мужчина, который может быть ее якобы погибшим мужем.

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю прилетели в служебную командировку в Калининград. К спецоперации подключилось калининградское УМВД. Хабаровчанина задержали и доставили в отдел полиции. Затем правоохранители этапировали мужчину в Хабаровск под конвоем и передали следователям.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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