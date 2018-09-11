В Ленобласти погиб водитель опрокинувшегося тягача с цистерной

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием седельного тягача. Водитель погиб, а дизельное топливо из цистерны попало в реку Вуоксу.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 06.30 на 19-м километре трассы Комсомольск - Приозерск.

Водитель тягача Volvo не справился с управлением, налетел на силовое ограждение и опрокинулся вместе с грузовиком и прицепленной цистерной. Мужчина погиб на месте - по словам очевидцев, он не был пристегнут. Солярка из цистерны разлилась по мосту и утекла в реку. Только через час с лишним на место происшествия приехала "скорая помощь".

По факту ДТП проводится проверка.