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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти погиб водитель опрокинувшегося тягача с цистерной

Текст: Алексей Васильев (Ленинградская область)

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием седельного тягача. Водитель погиб, а дизельное топливо из цистерны попало в реку Вуоксу.

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Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 06.30 на 19-м километре трассы Комсомольск - Приозерск.

Водитель тягача Volvo не справился с управлением, налетел на силовое ограждение и опрокинулся вместе с грузовиком и прицепленной цистерной. Мужчина погиб на месте - по словам очевидцев, он не был пристегнут. Солярка из цистерны разлилась по мосту и утекла в реку. Только через час с лишним на место происшествия приехала "скорая помощь".

По факту ДТП проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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