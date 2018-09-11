В Петербург и Ленобласть придет сильный шторм

В Петербурге и пригородах 12 сентября ожидается сильный штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду вкупе с дождем. О надвигающейся стихии практически одновременно объявили пресс-службы ГУ МЧС Северной столицы и Ленинградской области.

Как сообщают оба ведомства, особенно опасны для граждан будут прибрежные районы - в первую очередь берега Финского залива. Именно там ожидается самый сильный ветер и самые сильные волны. В остальных районах Петербурга и Ленобласти скорость ветра вряд ли превысит 23 метра в секунду.

Тем не менее, из-за сильного дождя потенциальная опасность увеличивается в несколько раз. Есть вероятность отключения электричества и водоснабжения в ряде населенных пунктов.

Сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и дорожных знаков, не разводить открытый огонь и соблюдать элементарные правила безопасности.