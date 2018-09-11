Пенсионер поверил во "всероссийский обмен денег" и потерял 400 тысяч

Неизвестный мошенник обманул петербургского пенсионера на 400 тысяч рублей, заставив старика поверить в обмен старых денег на новые.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию обратился 80-летний житель одного из домов в Рабфаковском переулке. Пенсионер рассказал, что днем ранее в его квартиру позвонил мужчина. Представившись сотрудником пенсионного фонда, тот заявил, что сейчас в стране идет обмен старых денег на новые, и старику нужно срочно поменять свои сбережения, чтобы они не пропали.

Доверившись аферисту, пенсионер отдал ему 400 тысяч рублей, с которыми тот благополучно скрылся, оставив ему взамен фальшивки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Полиция разыскивает предполагаемого преступника.