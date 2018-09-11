СК проверит посадку самолета с неисправным шасси в Симферополе

Крымский следственный отдел на транспорте ГСУ СКР по Республике Крым проводит процессуальную проверку информации о самолете из Череповца, который накануне совершил посадку с технической неисправностью системы выпуска передней стойки шасси.

- Сейчас выполняются следственные действия и проверочные мероприятия для полного выяснения обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в понедельник Симферополь принял два рейса из Череповца - оба авиакомпании "Северсталь".