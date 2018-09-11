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11.09.2018 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тобольске фельдшера осудили за диагноз "смерть" еще живому пациенту

Текст: Татьяна Воробьева

Фельдшеру бригады "скорой помощи" в Тобольске (Тюменская область) вынесен приговор по двум статьям - неоказание помощи больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ) и подделка документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Инцидент, приведший 30-летнего медработника на скамью подсудимых, случился 27 февраля 2017 года, когда фигурантка прибыла на вызов время в микрорайон № 4 к 67-летней пенсионерке.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Как передает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области, фельдшер не провела диагностику и поставила диагноз "биологическая смерть", хотя пациентка была еще жива и ее нужно было реанимировать. "Незадолго до приезда "скорой" бабушка сама отвечала на звонки по телефону и сама попросила соседку вызвать врачей", - подчеркнули в СК.

Фельдшер внесла недостоверные сведения в карту вызова: изменила время прибытия машины по адресу, а также - время снятия ЭКГ у пенсионерки.

Суд признал медработника виновной по двум статьям и приговорил к двум годам условно. Также ей запрещено в течение этого срока заниматься медицинской деятельностью

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Халатность врачей
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