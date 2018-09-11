Судебная коллегия Московского городского суда удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о заочном аресте бывшего мирового судьи. Речь идет о теперь уже бывшем мировом судье судебного участка N 386 района Северное Медведково Алексее Зорине. Он обвиняется в получении взятки в 20 тысяч рублей за неприменение к гражданину административного ареста.

Как заявили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело судьи расследует Главное следственное управление СКР по Москве. Статья 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки). Судьи, по нашим законам, люди особые - спецсубъекты. И просто так против них возбудить дело невозможно. На расследование должно быть получено согласие Высшей квалификационной коллегии судей. Поэтому уголовное дело против Зорина было возбуждено после рассмотрения представления председателя СКР Александра Бастрыкина Высшей квалификационной коллегией судей РФ, которая, изучив материалы дела, согласилась с позицией Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2015 года в производстве мирового судьи было дело об административном правонарушении. Как написали следователи: "В ходе неоднократных встреч Зорин выдвинул требование лицу, привлекаемому к административной ответственности, о передаче ему взятки в виде денег в размере 20 тысяч рублей". Это чтобы избежать ареста либо обязательных работ. Человек, у которого вымогали деньги, в ответ обратился "куда надо" и 14 декабря 2015 года прямо в здании суда, передал Зорину паспорт с вложенной взяткой. Тут судью и задержали. После возбуждения уголовного дела уже бывший мировой судья пустился в бега.