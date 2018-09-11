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11.09.2018 22:55
Рубрика: Происшествия

Тюрьма исправит карму

В СИЗО "Бутырка" начались совместные занятия йогой сотрудников и заключенных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7665 (202)
В столичном СИЗО-2, более известном как "Бутырка", стартовал необычный проект: сотрудники следственного изолятора вместе с заключенными занимаются йогой.
Занятия в "Бутырке" проводил профессиональный тренер. Фото: Пресс-служба управления ФСИН России по Москве Занятия в "Бутырке" проводил профессиональный тренер. Фото: Пресс-служба управления ФСИН России по Москве
Занятия в "Бутырке" проводил профессиональный тренер. Фото: Пресс-служба управления ФСИН России по Москве

Пока в сидящую часть группы входят только осужденные из хозяйственного отряда СИЗО. Но, как сказал "РГ" начальник следственного изолятора полковник внутренней службы Сергей Телятников, планируется, что в подобных занятиях смогут участвовать подследственные и подсудимые, содержащиеся в камерах.

На самом деле подобный эксперимент для нас - разрыв шаблона. Как подчеркнула в беседе с "РГ" член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, традиционно между персоналом казенных домов и сидельцами проходит невидимая стена. Есть "мы" и есть "они". "Они", конечно, тоже люди, но никакие человеческие контакты с "ними" невозможны.

В тюрьмах создадут отдельные блоки для "экономических" заключенных

Трудно представить, что возможен и другой взгляд: "они" - тоже люди, и в каких-то вещах можно быть с ними как бы на равных, не допуская при этом ненужного панибратства и нарушения режима. Ведь совместная йога, например, не разрушает тюремных устоев.

Как рассказала Ева Меркачева, в европейских странах привычным делом стали совместные спортивные соревнования. Скажем, команда сотрудников играет против команды заключенных в волейбол. Дисциплина от этого не страдает. Все понимают: игра есть игра, а служба есть служба. Сегодня сотрудник бьет "кат шот" (сильный удар вдоль сетки под острым углом), а завтра проводит обыск, и никаких проблем. Но после совместных соревнований конфликтов в тюремных стенах возникает меньше, уверяют эксперты.

Поэтому правозащитники предложили сделать нечто подобное у нас. Более того: в чем-то идея уникальна. Совместной йоги, по данным экспертов, нигде в тюрьмах мира еще не практиковалось.

"Я был в командировке в норвежских тюрьмах, видел, как там сотрудники и заключенные вместе играли в теннис, в шахматы, - рассказывает Сергей Телятников. - А мы, получается, пойдем еще дальше. Насколько я знаю, нигде подобное не практиковалось. У нас есть зал, где одновременно могут заниматься йогой до 50 человек".

Начальник УФСИН России по Москве Сергей Мороз одобрил идею первого совместного занятия йогой. Начинание признано успешным, дело планируется продолжить. Кстати, цикл уроков пройдет по методике, изложенной в пособии "Йога для заключенных", авторами которого являются Ева Меркачева и профессиональный тренер Алексей Меркулов. Он же и проводил первое занятие.

Происшествия Правосудие Тюрьмы
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