В суд ушло дело об истязании приемных детей

11 сентября столичное подразделение Следственного комитета объявило, что закончено и отправлено в суд резонансное уголовное дело о семейной паре из Зеленограда, в которой воспитывались приемные дети.

На скамье подсудимых окажутся 39-летняя Светлана Дель и 58-летний Михаил Дель. Они обвиняются по уголовным статьям об истязании детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В прошлом году это расследование наделало немало шума и бурно обсуждалось. Внешне благопристойные москвичи взяли в семью больных детей и создали им прекрасные домашние условия жизни, о чем сообщали в социальных сетях всем, кому это было интересно. Благодарное государство платило приемным родителям за такой уход по полмиллиона рублей в месяц. А потом грянул гром - один из детей пришел в садик избитый и сказал, что его синяки результат того, что он без спросу взял кусок хлеба. Воспитатели вызвали опеку и полицию. Началась проверка, которая завершилась уголовным делом.

Семья ежемесячно получала на детей примерно 540 тысяч рублей, и в эту сумму не входили положенные льготы

По версии следствия, супруги были опекунами восьми детей 2005-2012 годов рождения, с декабря 2014 года по январь 2017 года и"ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по их воспитанию". Следователи написали, что приемные родители пренебрежительно, грубо и оскорбительно относились к детям, не заботились об их здоровье, не обеспечивали их всем необходимым. В СК уверяют, что опекуны жестоко обращались с подопечными и регулярно поднимали на них руку.

Скандальной эта история многодетной матери из Зеленограда Светланы Дель стала тогда, когда социальные службы изъяли у нее 10 детей - опекаемых и приемных. Первые же проверки службы опеки показали: несмотря на образцово-показательные картинки в социальных сетях, истинная жизнь детей была совсем иной - голодной, холодной и безрадостной.

Светлана Дель ежемесячно получала разные доплаты и пособия на детей, но опекаемые и приемные дети жили впроголодь, спали на полу и ходили в старой одежде, не подходящей им по размеру. Обеды, завтраки и ужины для всех часто готовила 8-летняя девочка. И даже такой еды от маленькой поварихи всем не хватало.

Кроме того, что семья ежемесячно получала примерно 540 тысяч рублей, в эту сумму не входили положенные по закону льготы, которые многодетная семья получала в полном объеме.

Так, семья была освобождена от уплаты коммуналки, бесплатно ездила на общественном транспорте, а дети получали по специальной программе бесплатные учебники и школьную одежду.

Проверка показала - еды в доме почти не было, рацион у малышей оказался крайне скудным: на завтрак - каша, на обед - макароны и пустой суп, а на ужин - рис с молоком. Фруктов, овощей, мяса и рыбы дети не видели.

В квартире стоял неприятный запах, по рваным обоям бегали тараканы, несколько малышей спали на полу.