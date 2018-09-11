В суд ушло дело об истязании приемных детей

Новости

Боевики из Идлиба в течение суток обстреливали провинции Сирии 22:19
Названы лучшие автомобили года 22:02
Ведущий НТВ со скандалом выгнал из студии украинского эксперта 21:31
МИД РФ предостерег США от опасных шагов в отношении Сирии 21:00
В Вашингтоне объявлен режим ЧС из-за урагана "Флоренс" 20:38
В Крыму обвинили ОБСЕ в нарушении свободы слова 20:25
В Волгограде нашли ребенка, увезенного из семьи в раннем детстве 20:11
Посол РФ в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси 19:55
Летевший в Россию самолет сел в Литве из-за смерти пассажира 19:33
Посольство РФ: Британию готовят к агрессии в отношении России 19:32
СК проверит посадку самолета с неисправным шасси в Симферополе 19:04
В Минске задержан обокравший банкомат россиянин 19:04
Собянин уверенно победил во всех "оппозиционных" округах Москвы 19:02
Новые витрины ДЛТ соединили моду и искусство 18:59
Vnukovo Outlet Village объединился с модным брендом Ruban. 18:46
"Мисс Вселенная", актриса и певица Челси Смит умерла от рака печени 18:42
Range Rover устроил массовое ДТП под Москвой 18:40
Без промаха: поразительно точные артудары хуситов попали на видео 18:35
Военным хотят запретить размещать в интернете данные о себе 18:23
Охранник спас во время ДТП сына президента Молдавии 18:19
Петербургские ученые придумали, как пронести жидкость в самолет 18:14
Гидрометцентр: С понедельника температура в Москве понизится до нуля 17:58
Владимир Волошин победил в ультратриатлоне Swissultra DECA. 17:53
Под Воронежем загорелся военный полигон 17:53
УАЗ открестился от кроссовера проекта Aurus 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
11.09.2018 22:14
Рубрика: Происшествия

Деньги брали, а дети голодали

В суд ушло дело об истязании приемных детей
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7665 (202)
11 сентября столичное подразделение Следственного комитета объявило, что закончено и отправлено в суд резонансное уголовное дело о семейной паре из Зеленограда, в которой воспитывались приемные дети.

На скамье подсудимых окажутся 39-летняя Светлана Дель и 58-летний Михаил Дель. Они обвиняются по уголовным статьям об истязании детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В прошлом году это расследование наделало немало шума и бурно обсуждалось. Внешне благопристойные москвичи взяли в семью больных детей и создали им прекрасные домашние условия жизни, о чем сообщали в социальных сетях всем, кому это было интересно. Благодарное государство платило приемным родителям за такой уход по полмиллиона рублей в месяц. А потом грянул гром - один из детей пришел в садик избитый и сказал, что его синяки результат того, что он без спросу взял кусок хлеба. Воспитатели вызвали опеку и полицию. Началась проверка, которая завершилась уголовным делом.

Семья ежемесячно получала на детей примерно 540 тысяч рублей, и в эту сумму не входили положенные льготы

По версии следствия, супруги были опекунами восьми детей 2005-2012 годов рождения, с декабря 2014 года по январь 2017 года и"ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по их воспитанию". Следователи написали, что приемные родители пренебрежительно, грубо и оскорбительно относились к детям, не заботились об их здоровье, не обеспечивали их всем необходимым. В СК уверяют, что опекуны жестоко обращались с подопечными и регулярно поднимали на них руку.

Скандальной эта история многодетной матери из Зеленограда Светланы Дель стала тогда, когда социальные службы изъяли у нее 10 детей - опекаемых и приемных. Первые же проверки службы опеки показали: несмотря на образцово-показательные картинки в социальных сетях, истинная жизнь детей была совсем иной - голодной, холодной и безрадостной.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Ольга Васильева: Я против ограничения усыновляемых детей до трех

Светлана Дель ежемесячно получала разные доплаты и пособия на детей, но опекаемые и приемные дети жили впроголодь, спали на полу и ходили в старой одежде, не подходящей им по размеру. Обеды, завтраки и ужины для всех часто готовила 8-летняя девочка. И даже такой еды от маленькой поварихи всем не хватало.

Кроме того, что семья ежемесячно получала примерно 540 тысяч рублей, в эту сумму не входили положенные по закону льготы, которые многодетная семья получала в полном объеме.

Так, семья была освобождена от уплаты коммуналки, бесплатно ездила на общественном транспорте, а дети получали по специальной программе бесплатные учебники и школьную одежду.

Проверка показала - еды в доме почти не было, рацион у малышей оказался крайне скудным: на завтрак - каша, на обед - макароны и пустой суп, а на ужин - рис с молоком. Фруктов, овощей, мяса и рыбы дети не видели.

В квартире стоял неприятный запах, по рваным обоям бегали тараканы, несколько малышей спали на полу.

Происшествия Правосудие Следствие
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум 2018
Специальный проект
Восточный экономический форум 2018
МИД РФ предостерег США от опасных шагов в отношении Сирии
В Крыму обвинили ОБСЕ в нарушении свободы слова
Россия уведомит партнеров по МКС о результатах расследования по "Союзу"
Российские военные выяснили, где в Сирии снимают провокации с химоружием