Шестеро злоумышленников для совершения преступлений не использовали никаких технологических гаджетов, чтобы открывать и заводить чужие автомобили. Они не нападали на граждан и не отнимали машины у зазевавшихся водителей. Эти люди не разбивали стекол, чтобы проникнуть в салон автомобиля и выжать педаль газа, уходя от погони.
Все было гораздо проще, точнее - более обыденно. Обвиняемые просто брали понравившийся им автомобиль в аренду и не возвращали его.
Причем брали угонщики машины как у компаний, специализирующихся на такой услуге, так и у обычных автовладельцев, решивших подзаработать сдачей своего "железного коня" в краткосрочную аренду.
Как рассказал журналистам начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Юрий Титов, в ходе расследования было установлено следующее.
Под предлогом аренды у физических и юридических лиц злоумышленники завладевали автотранспортом, используя ложные сведения и поддельные документы, удостоверяющие личность арендатора.
- Таким образом участники группы имели реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.
Обвиняемые демонтировали установленное в автомашинах оборудование дистанционного слежения, а затем осуществляли его транспортировку в ближнее зарубежье, где передавали соучастникам, - рассказал представитель Главного управления МВД по Москве.
По подсчетам следователей, общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим организациям и гражданам, составила около 5,5 миллиона рублей.
Всего до своего разоблачения и задержания эти похитители автомобилей успели таким нехитрым способом угнать восемь машин.
В полиции подчеркнули, что уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже направлено в Савеловский районный суд Москвы, где вскоре будет рассмотрено.