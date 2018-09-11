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Рубрика: Происшествия

Вернуть и не планировали

Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск №7665 (202)
Столичные следователи завершили расследование любопытного уголовного дела в отношении не совсем обычной банды угонщиков.

Шестеро злоумышленников для совершения преступлений не использовали никаких технологических гаджетов, чтобы открывать и заводить чужие автомобили. Они не нападали на граждан и не отнимали машины у зазевавшихся водителей. Эти люди не разбивали стекол, чтобы проникнуть в салон автомобиля и выжать педаль газа, уходя от погони.

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Все было гораздо проще, точнее - более обыденно. Обвиняемые просто брали понравившийся им автомобиль в аренду и не возвращали его.

Причем брали угонщики машины как у компаний, специализирующихся на такой услуге, так и у обычных автовладельцев, решивших подзаработать сдачей своего "железного коня" в краткосрочную аренду.

Как рассказал журналистам начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Юрий Титов, в ходе расследования было установлено следующее.

Под предлогом аренды у физических и юридических лиц злоумышленники завладевали автотранспортом, используя ложные сведения и поддельные документы, удостоверяющие личность арендатора.

- Таким образом участники группы имели реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Фото: depositphotos.com
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Обвиняемые демонтировали установленное в автомашинах оборудование дистанционного слежения, а затем осуществляли его транспортировку в ближнее зарубежье, где передавали соучастникам, - рассказал представитель Главного управления МВД по Москве.

По подсчетам следователей, общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим организациям и гражданам, составила около 5,5 миллиона рублей.

Всего до своего разоблачения и задержания эти похитители автомобилей успели таким нехитрым способом угнать восемь машин.

В полиции подчеркнули, что уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже направлено в Савеловский районный суд Москвы, где вскоре будет рассмотрено.

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