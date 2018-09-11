Первый урок в школе села Уян, что в Иркутской области, прервал страшный грохот. Обрушился крытый переход, который соединял два крыла двухэтажного кирпичного здания. Уроки прервали, перепуганных детей распустили по домам, а на место ЧП выехали региональный министр образования, следственная группа и сотрудники местного подразделения МЧС.

Первый урок в школе села Уян прервал страшный грохот. Обрушился крытый переход, который соединял два крыла двухэтажного кирпичного здания. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Беглый осмотр силами опергруппы районного пожарно-спасательного гарнизона показал, что у перехода "сползла" часть стены и кровли там, где сломалась одна из опор. Дело в том, что сам переход находится на уровне второго этажа, опираясь на четыре бетонные "ноги"-колонны. Вот одна из таких "ног" и не выдержала.

Чего-то подобного можно было ожидать - злополучный переход был признан аварийным еще в 2009 году. Однако никаких активных действий местные власти не предприняли, на это просто не было денег. Переход огородили, чтобы под ним никто не бегал, двери закрыли на ключ и перестали им пользоваться.

По словам директора школы, администрация учебного заведения не раз обращалась к местным властям с этим вопросом. Однако реакции не последовало. Отметим, что в регионе не первый год действует областная программа "Развитие образования", по которой муниципалитеты могут получить финансирование на проведение капитальных ремонтов и строительства. Правда, при условии софинансирования и подготовки ПСД силами муниципалитета.

Но заявку на включение школы в областную программу и рейтинг объектов, требующих строительства, Куйтунский район не подавал - само здание школы, построенное в 80-х годах прошлого века, вполне крепкое и аварийным не признано. Про капремонт власти тоже не заговаривали, да и речь в последние годы шла уже не о реконструкции, а о том, чтобы окончательно разобрать переход. Даже во время визитов чиновников областного правительства в район об уянской школе местная администрация не заикалась и не показывала ее. Про школу как будто забыли. Удивительно и то, каким образом учебное заведение проходило ежегодную приемку к 1 сентября?

Ответить на эти вопросы предстоит сотрудникам Следственного комитета по Иркутской области. Региональное управление СКР начало проверку по факту обрушения. Следователи усматривают в ситуации признаки халатности, а это уголовная ответственность. Правда, пока непонятно, чья.

Тем временем поселковая администрация ищет, куда пристроить детишек, пока остальные корпуса не обследуют, возобновлять занятия в школе нельзя.

- Пока решено, что учиться дети будут на базе детского сада, клуба и медицинской амбулатории. К занятиям ребята приступят на этой неделе, - пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Переход был признан аварийным еще в 2009 году. Однако никаких действий местные власти не предприняли

А местные жители рассказали, что в среду будут перетаскивать парты в выделенные помещения. Нечаянные каникулы не затянутся дольше чем на 1-2 дня.

Сейчас предстоит провести более глубокое обследование технического состояния всего здания, после этого будут приниматься конкретные решения по судьбе школы.

Отметим, что ранее Валентина Перегудова отмечала: примерно 37 процентов школ в Иркутской области находятся в ветхом состоянии, здания изношены более чем наполовину. Многие - как правило, это сельские школы - занимают деревянные неблагоустроенные здания. Например, школе поселка Шара-Тогот на Байкале в следующем году исполняется 160 лет. В буквальном смысле она размещается в шести деревянных зданиях, самое старое из которых 1859 года постройки. В ней обучаются 75 детей. На этом фоне уянская школа совсем молода. Однако ЧП, надо полгать, заставит обратить на нее внимание чиновников всех уровней.