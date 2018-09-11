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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тревожный звонок

Здание сельской школы обрушилось прямо во время уроков
Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7665 (202)
Первый урок в школе села Уян, что в Иркутской области, прервал страшный грохот. Обрушился крытый переход, который соединял два крыла двухэтажного кирпичного здания. Уроки прервали, перепуганных детей распустили по домам, а на место ЧП выехали региональный министр образования, следственная группа и сотрудники местного подразделения МЧС.
Первый урок в школе села Уян прервал страшный грохот. Обрушился крытый переход, который соединял два крыла двухэтажного кирпичного здания. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области Первый урок в школе села Уян прервал страшный грохот. Обрушился крытый переход, который соединял два крыла двухэтажного кирпичного здания. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Первый урок в школе села Уян прервал страшный грохот. Обрушился крытый переход, который соединял два крыла двухэтажного кирпичного здания. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Беглый осмотр силами опергруппы районного пожарно-спасательного гарнизона показал, что у перехода "сползла" часть стены и кровли там, где сломалась одна из опор. Дело в том, что сам переход находится на уровне второго этажа, опираясь на четыре бетонные "ноги"-колонны. Вот одна из таких "ног" и не выдержала.

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Чего-то подобного можно было ожидать - злополучный переход был признан аварийным еще в 2009 году. Однако никаких активных действий местные власти не предприняли, на это просто не было денег. Переход огородили, чтобы под ним никто не бегал, двери закрыли на ключ и перестали им пользоваться.

По словам директора школы, администрация учебного заведения не раз обращалась к местным властям с этим вопросом. Однако реакции не последовало. Отметим, что в регионе не первый год действует областная программа "Развитие образования", по которой муниципалитеты могут получить финансирование на проведение капитальных ремонтов и строительства. Правда, при условии софинансирования и подготовки ПСД силами муниципалитета.

Но заявку на включение школы в областную программу и рейтинг объектов, требующих строительства, Куйтунский район не подавал - само здание школы, построенное в 80-х годах прошлого века, вполне крепкое и аварийным не признано. Про капремонт власти тоже не заговаривали, да и речь в последние годы шла уже не о реконструкции, а о том, чтобы окончательно разобрать переход. Даже во время визитов чиновников областного правительства в район об уянской школе местная администрация не заикалась и не показывала ее. Про школу как будто забыли. Удивительно и то, каким образом учебное заведение проходило ежегодную приемку к 1 сентября?

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Ответить на эти вопросы предстоит сотрудникам Следственного комитета по Иркутской области. Региональное управление СКР начало проверку по факту обрушения. Следователи усматривают в ситуации признаки халатности, а это уголовная ответственность. Правда, пока непонятно, чья.

Тем временем поселковая администрация ищет, куда пристроить детишек, пока остальные корпуса не обследуют, возобновлять занятия в школе нельзя.

- Пока решено, что учиться дети будут на базе детского сада, клуба и медицинской амбулатории. К занятиям ребята приступят на этой неделе, - пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Переход был признан аварийным еще в 2009 году. Однако никаких действий местные власти не предприняли

А местные жители рассказали, что в среду будут перетаскивать парты в выделенные помещения. Нечаянные каникулы не затянутся дольше чем на 1-2 дня.

Сейчас предстоит провести более глубокое обследование технического состояния всего здания, после этого будут приниматься конкретные решения по судьбе школы.

Отметим, что ранее Валентина Перегудова отмечала: примерно 37 процентов школ в Иркутской области находятся в ветхом состоянии, здания изношены более чем наполовину. Многие - как правило, это сельские школы - занимают деревянные неблагоустроенные здания. Например, школе поселка Шара-Тогот на Байкале в следующем году исполняется 160 лет. В буквальном смысле она размещается в шести деревянных зданиях, самое старое из которых 1859 года постройки. В ней обучаются 75 детей. На этом фоне уянская школа совсем молода. Однако ЧП, надо полгать, заставит обратить на нее внимание чиновников всех уровней.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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