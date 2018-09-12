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12.09.2018 22:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин поручил обновить кадровый состав СК в Подмосковье из-за жалоб

Текст: Владимир Баршев
Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров ведомства проработать вопрос значительного обновления штата некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Такое решение было принято по итогам личного приема председателем СК граждан, которые обратились по уголовным делам и материалам, находящимся в производстве следственных органов ГСУ СК России по Московской области.

"Анализ обращений граждан в Следственный комитет показывает, что Московская область является одним из лидеров по количеству жалоб", - пояснила повод для встречи Петренко.

Фото: Пресс-служба управления ФСИН России по Москве
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По результатам рассмотрения жалоб в отношении нескольких следователей были назначены служебные проверки. Прием показал, что основная часть жалоб поступила на действия следователей районного звена. Другая часть касалась расследования убийств.

Так, жительница Домодедова обратилась к Бастрыкину с сомнениями в объективности проведенной судмедэкспертизы по делу об убийстве ее брата, заключение которой противоречит описательной части. При изучении материалов уголовного дела Бастрыкин выявил ряд грубых процессуальных нарушений. В отношении следователя и руководителя следственного отдела по Домодедову глава СК поручил провести служебную проверку, а также установить, почему следствие не ходатайствовало перед судом об аресте подозреваемого.

Еще одна обратившаяся женщина из Химок пожаловалась на ход расследования убийства ее отца, по которому пожарно-техническая экспертиза не назначалась в течение полутора лет. Также не проверялась версия о причастности указанного ею лица к убийству отца. Следователь, допустивший массу нарушений по уголовному делу, был ранее уволен. В отношении него проводится процессуальная проверка.

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Еще два дела Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК. Одно из них касается смертельного наезда начальника отделения полиции в Воскресенском районе на мужчину. По словам заявительницы, уголовное дело необоснованно прекращалось дважды. Руководитель следственного отдела по Воскресенскому району отстранен от работы за допущенные нарушения, в отношении него назначена служебная и процессуальная проверки.

Еще несколько жалоб касались врачебных ошибок. Глава СК назначил по ним служебные и процессуальные проверки и поручил следователям ГСУ по Московской области лично разобраться в ситуации и взять ход расследования на контроль.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет (СК) Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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