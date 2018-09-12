Полиция возбудила дело о хищениях средств Фонда кино

МВД занялось расследованием хищений бюджетных средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино).
Следователи отдела МВД по району Дорогомилово города Москвы 31 августа возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), передает ТАСС.
В сентябре для дальнейшего расследования дела передали в УВД по Западному округу ГУ МВД Москвы. Сумма ущерба пока не сообщается.
Предположительно речь идет о средствах, выделенных из бюджета на съемки фильмов "Суперпапа", "Боб" и "Сны Севы Горелова".