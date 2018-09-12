Приговор украинскому шпиону вступил в законную силу

Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж по статье 276 УК РФ. Теперь приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

В решении апелляционной коллегии Верховного суда РФ записано, что "приговор Московского городского суда от 4 июля 2018 года оставить без изменений, жалобу - без удовлетворения". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе суда. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Еще до начала процесса осужденный через адвокатов сообщил, что рассчитывает на обмен. При этом он заверил, что "морально и физически готов" к этапу в колонию. Свою вину он категорически не признает. Как заявлял защитник украинца Марк Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в Россию приехал с частным визитом, якобы чтобы встретиться с родственниками. Украинское агентство "Укринформ" заявляло, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личной инициативе, будучи в отпуске.

По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, Сущенко является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. Он был арестован осенью 2016 года. По данным российских спецслужб, "он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".