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12.09.2018 20:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С места ДТП с такси ребенка эвакуировали вертолетом

Текст: Светлана Батова

На Каширском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе, такси. По предварительной информации, пострадала полуторагодовалая девочка. С места ДТП ее эвакуировали вертолетом. Об этом сообщается в официальном Twitter Московского авиационного центра.

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Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, ДТП произошло около дома 32 по Каширскому шоссе. Все три автомобиля, участвовавшие в ДТП, - легковые. Обстоятельства выясняются.

Сейчас, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на месте аварии сохраняются серьезные затруднения. По направлению в центр Каширское шоссе стоит от улицы Святослава Рихтера до станции метро "Каширская", а также по проспекту Андропова до Штатной улицы.

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