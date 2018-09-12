С места ДТП с такси ребенка эвакуировали вертолетом

На Каширском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе, такси. По предварительной информации, пострадала полуторагодовалая девочка. С места ДТП ее эвакуировали вертолетом. Об этом сообщается в официальном Twitter Московского авиационного центра.
Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, ДТП произошло около дома 32 по Каширскому шоссе. Все три автомобиля, участвовавшие в ДТП, - легковые. Обстоятельства выясняются.
Сейчас, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на месте аварии сохраняются серьезные затруднения. По направлению в центр Каширское шоссе стоит от улицы Святослава Рихтера до станции метро "Каширская", а также по проспекту Андропова до Штатной улицы.
12 сентября вечером санитарный вертолёт Московского авиационного центра вылетел на улицу Каширское шоссе 32, где произошло ДТП с участием такси. По предварительной информации несколько… https://t.co/U3hQi1VvSx— ГКУ МАЦ (@mos_avia_centr) 12 сентября 2018 г.