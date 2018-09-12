Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в Москве

Информация о захвате заложников в одном из отделений Сбербанка на северо-западе Москвы не соответствует действительности. Речь идет о плановых учениях.

"В офисе Сбербанка в Москве на улице Фабрициуса, 18 в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-центра Московского банка Сбербанка.

Отмечается, что задействованы работники банка, правоохранители и экстренные службы. Офис откроется для клиентов в 13:00.

В Росгвардии подтвердили, что в отделении Сбербанка отрабатывалось реагирование на сигнал "тревога" с охраняемого объекта.

Информацию о захвате заложников опровергли и в пресс-службе столичного управления МВД.