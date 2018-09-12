Дело об уничтожении клубники в Хабаровском крае направили в суд

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в уничтожении урожая клубники. Документы направлены в Хабаровский районный суд для дальнейшего разбирательства.

"Граждане обвиняются в умышленном повреждении чужого имущества, когда это деяние повлекло причинение значительного ущерба", - сообщили прокуроры РИА Новости.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль Ford, с привязанным колесом ездит по полю и специально давит урожай фермерского хозяйства. Повреждены были не только кусты с ягодами, но и поливочная система.

Общая сумма ущерба составила более 790 тысяч рублей.