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12.09.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело об уничтожении клубники в Хабаровском крае направили в суд

Текст: Дина Непомнящая

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в уничтожении урожая клубники. Документы направлены в Хабаровский районный суд для дальнейшего разбирательства.

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"Граждане обвиняются в умышленном повреждении чужого имущества, когда это деяние повлекло причинение значительного ущерба", - сообщили прокуроры РИА Новости.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль Ford, с привязанным колесом ездит по полю и специально давит урожай фермерского хозяйства. Повреждены были не только кусты с ягодами, но и поливочная система.

Общая сумма ущерба составила более 790 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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