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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке браконьер распылил газ в лицо инспектору рыбоохраны

Текст: Дина Непомнящая

Пытаясь скрыться на моторной лодке, вместе со своим сообщником от инспектора Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, 41-летний мужчина брызнул в лицо представителю власти из баллона со слезоточивым газом для крупных хищных животных. Инцидент произошел вблизи села Кавалерское Усть-Большерецкого района Камчатского края.

На Камчатке мужчину обвинили в избиении инспектора рыбоохраны

Сотрудник рыбоохраны вместе с внештатным общественным инспектором проводил ночной рейд и обнаружил нарушителей. Те попытались скрыться, но представители закона вошли в воду и схватили лодку. Тогда и пошел в ход газовый баллончик.

"Инспекторы и после применения в отношении них слезоточивого газа не отпустили лодку, и злоумышленники выбросили оттуда в протоку несколько мешков с ястыками икры, попытавшись таким образом уничтожить их", - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

После этого браконьерам на некоторое время удалось скрыться, но вскоре их все-таки задержали.

На мужчину, применившего химикат, завели уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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