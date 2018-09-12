Суд не арестовал заподозренную в растрате главу Минздрава Камчатки

Несмотря на ходатайство Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, суд решил оставить на свободе министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко и двух других фигурантов по делу о растрате 22 миллионов рублей.

"Было решено, что нет оснований избирать меру пресечения на время следствия", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя краевого СУ СК Елена Матафонова.

Напомним, уголовное дело возбудили в отношении министра, учредителя коммерческой организации, занимающейся строительством, и его адвоката. По версии следствия, для нужд Камчатской городской поликлиники №3 у предпринимателя приобрели нежилое помещение по завышенной стоимости. Таким образом были похищены средства из программы развития здравоохранения, предназначенные для реализации инвестиционных мероприятий.

Расследование продолжается. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.