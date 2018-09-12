Ульяновские полицейские задержали 15 наркоторговцев

Сотрудники полиции и ульяновского управления ФСБ пресекли деятельность крупной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков на территории регионов Приволжского федерального округа. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

По информации полиции, сеть сбыта запрещенного вещества действовала на территории Ульяновской и Самарской областей. Курьер еженедельно привозил из Подмосковья крупную партию наркотика, который затем фасовался для реализации непосредственно потребителям.

- С целью сокрытия противоправной деятельности, передача наркотика и общение между членами группы осуществлялись бесконтактным способом - с использованием нескольких интернет-мессенджеров, – добавили в пресс-службе. - Конечный потребитель получал наркотики, заказанные в интернет-магазине, через так называемые закладки. Разветвленная сеть сбыта позволяла подготовить до 500 закладок в день. В ходе проведенных обысков на территории Москвы, а также Пензенской, Ульяновской и Самарской областей, изъято около 15 килограммов синтетических наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей. Задержано 15 человек в возрасте от 19 до 61 года.

Еженедельно преступникам удавалось сбывать по три килограмма наркотиков в Ульяновской области и по полтора килограмма – в Самарской.

В отношении наркоторговцев возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 уголовного кодекса. 11 фигурантов дела заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде, один – под домашним арестом. Как уточнили в полиции, незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере может грозить злоумышленникам наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.