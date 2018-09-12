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12.09.2018 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани 150 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Текст: Сергей Кирсанов

Жилые массивы с населением 150 тысяч человек в Советском районе Казани остались без водоснабжения из-за аварии.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, около 12:30 в единую диспетчерскую поступило сообщение о порыве силового кабеля на пересечении улиц Аграрной и Жиганова. В результате оказался обесточен Восточный водопроводный узел столицы РТ.

Под Курском из-за аварии без газа остались более 100 тысяч человек

Подача воды была прекращена в 340 многоквартирных и 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, восемь школ, две гостиницы и три котельные.

К месту ЧП была направлена оперативная группа спасателей, казанский гарнизон переведен в режим повышенной готовности. К жилым кварталам подали автоцистерны с водой.

Чуть позже стало известно об организации городским "Водоканалом" резервной схемы подачи воды в жилые дома и административные здания.

Ликвидировать последствия аварии планируется к 17 часам 12 сентября.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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