В Саратове из-за пожара эвакуировали сорок человек

В Саратове из-за пожара в подвале пятиэтажного дома эвакуировали сорок человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщения о задымлении в подвале дома на улице Заречной начали поступать от жильцов в 13.14 по местному времени. На происшествие выехали четыре пожарных расчета. Из дома было эвакуировано 40 жильцов.

Очаг пожара обнаружили в подвале, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, к 14.32 часам по местному времени пожар был ликвидирован. По данным ГУ МЧС, пострадавших нет.