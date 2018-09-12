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12.09.2018 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове задержан начальник службы таможенного контроля

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове сотрудниками УФСБ и СК задержан начальник службы таможенного контроля Саратовской таможни.

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Как сообщается в официальном твиттере СК РФ, следствие ходатайствует об аресте начальника службы таможенного контроля Саратовской таможни Дмитрия Евсеева. Чиновник был задержан накануне. Он подозревается в получении более 1,5 миллионов рублей от коммерсантов за незаконное занижение таможенной стоимости ввозимых в страну товаров.

Как видно из представленной в соцсети видеозаписи, сотрудника таможни задержали в темное время суток, по предложению оперативников он сам достает из находившейся при нем сумки пачку пятитысячных купюр.

В пресс-службе Саратовской таможни корреспонденту "РГ" сообщили, что пока не комментируют задержание своего сотрудника.

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