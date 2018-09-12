Видео: Житель Арзамаса остановил мотоциклиста-нарушителя метким броском

В городе Арзамас Нижегородской области прохожий помог полицейским задержать мотоциклиста-нарушителя, видео погони накануне попало в соцсети.

Из ролика видно, как молодой человек бросается в погоню за мотоциклистом, проезжающим мимо жилых домов, а затем подбирает с земли какой-то предмет и бросает вслед. Правда, попадает в пассажира. Тем не менее, через пару секунд транспортное средство было остановлено, к месту подоспели полицейские, задержавшие нарушителей.

В ГУ МВД России по Нижегородской области "РГ" пояснили, что прохожий бросил пластиковую бутылку с водой и добавили, что для предотвращения большего зла такое действие можно расценивать как правомерное.

Кстати, мотоциклист 1970 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, за что ему назначили наказание по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ в виде административного ареста на 13 суток. А 23-летнего арзамасца, проявившего активную гражданскую позицию и оказавшего содействие органам внутренних дел, поощрят.