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12.09.2018 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Житель Арзамаса остановил мотоциклиста-нарушителя метким броском

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

В городе Арзамас Нижегородской области прохожий помог полицейским задержать мотоциклиста-нарушителя, видео погони накануне попало в соцсети.

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Из ролика видно, как молодой человек бросается в погоню за мотоциклистом, проезжающим мимо жилых домов, а затем подбирает с земли какой-то предмет и бросает вслед. Правда, попадает в пассажира. Тем не менее, через пару секунд транспортное средство было остановлено, к месту подоспели полицейские, задержавшие нарушителей.

В ГУ МВД России по Нижегородской области "РГ" пояснили, что прохожий бросил пластиковую бутылку с водой и добавили, что для предотвращения большего зла такое действие можно расценивать как правомерное.

Кстати, мотоциклист 1970 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, за что ему назначили наказание по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ в виде административного ареста на 13 суток. А 23-летнего арзамасца, проявившего активную гражданскую позицию и оказавшего содействие органам внутренних дел, поощрят.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область РГ-Видео
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