СК: Вердикт присяжных о виновности маньяка из Новосибирска не отменен

В среду одной из самых обсуждаемых новостей стало сообщение из Верховного суда РФ о том, что пожизненный приговор бывшему полицейскому из Новосибирска Евгению Чуплинскому, отменен. Чуплинский - один из самых страшных маньяков последнего времени - его обвинили в убийстве почти два десятка женщин. Этого страшного человека правоохранители искали больше десяти лет и никак не могли найти, так как он сам работал в органах - был сотрудником вневедомственной охраны. Осудили серийного убийцу присяжные заседатели только весной этого года. Неужели маньяк выйдет на свободу?

Нет, заявили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, где по праву гордились раскрытием очень сложного "старого" преступления, двери камеры Чуплинскому никто не откроет. Дело в том, что обвинительный вердикт присяжных заседателей остался в силе.

По закону, когда уголовное дело вернется в Новосибирский областной суд, его будет рассматривать заново другой судья. На заседаниях будут исследоваться только материалы, характеризующие личность Чуплинского, заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, документы касающиеся гражданского иска и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима.

А вот вердикт присяжных заседателей - виновен по всем эпизодам преступлений без снисхождения - остался в силе.

Все СМИ страны написали 6 марта 2018 года, что Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин. Дело рассматривалось с участием присяжных по ходатайству подсудимого с середины декабря 2017 года и шло в закрытом режиме. Экспертиза в целом признала Чуплинского вменяемым, хотя эксперты признали его склонным к некросадизму. О пожизненном лишении свободы суд просило гособвинение, защита настаивала на оправдании подсудимого, поскольку тот якобы оговорил себя.

Чуплинский после вынесения приговора заявил журналистам, что "безусловно" будет его обжаловать. И вот - обжаловал.

По версии следствия, с осени 1998 по июль 2005 года он на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами. Самой юной - 18 лет, самой старшей - 31 год. Садист предлагал дамам провести совместно время и, если женщина соглашалась, на своей машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях,

Самый последний труп был обнаружен летом 2006 года. Выйти на след убийцы удалось лишь в 2016 году в результате современных молекулярно-генетических исследований.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

- Отмена Верховным судом приговора Евгению Чуплинскому не должна вызвать беспокойства. Отмена приговора - не синоним освобождения из-под стражи. И даже о смягчении приговора речь, по сути, не идет.

В кассационных судебных инстанциях не рассматривают никаких иных вопросов, кроме так называемых "вопросов права". Иначе говоря, в высших инстанциях исправляются только юридические ошибки судов, и в общем случае коллегия вовсе не переоценивает доказательства виновности осужденных.

Присяжные заседатели областного суда постановили, что Е. Чуплинский виновен и не заслуживает снисхождения. Верховный суд с этим согласился. Поэтому ни о каком освобождении от наказания и возвращения изувера в среду законопослушных граждан речь не идет.

Высшая судебная инстанция страны увидела технические ошибки суда первой инстанции при постановлении приговора и, не вдаваясь в вопросы назначения наказания, предписала их исправить. Таким образом фактически было дано согласие именно на наказание избранное Е. Чуплинскому по отмененному приговору - пожизненное лишение свободы.

Исправление технических ошибок замеченных кассационными судами - обычная практика. Любой приговор должен быть абсолютно законен. При этом исправление технических недостатков редко приводит к существенному уменьшению наказания и никогда к оправданию.

В данном случае Верховный суд указал на отсутствие мотивировки решения суда первой инстанции об отказе в применении срока давности по ряду вмененных подсудимому давних убийств. Согласно статье 83 УК РФ применение срока давности к лицу, осужденному к пожизненному заключению, оставляется на усмотрение суда. Областной суд решил - "срок давности не применять", но забыл указать мотивировку своего решения. Вместе с тем любое решение любого суда по любому вопросу должно быть мотивированным.

При повторном рассмотрении в приговор будет включена соответствующая мотивировка, а все остальное останется без изменений.