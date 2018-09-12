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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

И будет виновен

Верховный суд отменил пожизненный приговор убийце женщин
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7666 (203)
В среду дной из самых обсуждаемых новостей стало сообщение из Верховного суда РФ, что пожизненный приговор бывшему полицейскому из Новосибирска Евгению Чуплинскому отменен. Чуплинский один из самых страшных маньяков последнего времени - его обвиняли в убийстве почти двух десятков женщин.

Этого страшного человека искали больше десяти лет и никак не могли найти, так как он сам работал в органах - был сотрудником вневедомственной охраны. Осудили серийного убийцу присяжные только весной этого года. Неужели маньяк выйдет на свободу?

Нет, заявили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, где по праву гордились раскрытием очень сложного "старого" преступления, двери камеры ему никто не откроет. Обвинительный вердикт присяжных остался в силе.

Вердикт присяжных - виновен по всем эпизодам преступлений без снисхождения - в силе

Когда уголовное дело вернется в Новосибирский областной суд, его будет рассматривать заново другой судья. На заседаниях будут исследоваться только материалы, характеризующие личность Чуплинского, заключение психолого-психиатрической экспертизы, документы, касающиеся гражданского иска. А вот вердикт присяжных - виновен по всем эпизодам преступлений без снисхождения - остался в силе.

По версии следствия, с осени 1998 по июль 2005 года он на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами. Самой юной - 18 лет, самой старшей - 31 год. Садист предлагал дамам провести совместно время и, если женщина соглашалась, на своей машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях. Самый последний труп был обнаружен летом 2006 года. Выйти на след убийцы удалось лишь в 2016 году в результате современных молекулярно-генетических исследований. Вину в убийствах маньяк не признал.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России

- Отмена Верховным судом приговора Евгению Чуплинскому не должна вызвать беспокойства. Отмена приговора - не синоним освобождения из-под стражи. И даже о смягчении приговора речь, по сути, не идет.

В кассационных инстанциях не рассматривают никаких иных вопросов, кроме так называемых "вопросов права". То есть, в высших инстанциях исправляются только юридические ошибки судов, и коллегия вовсе не переоценивает доказательства виновности осужденных. Присяжные постановили, что Чуплинский виновен и не заслуживает снисхождения. Верховный суд согласился. Ни о каком освобождении от наказания и возвращения изувера речь не идет. Исправление ошибок замеченных кассационными судами - обычная практика. Исправление недостатков редко приводит к уменьшению наказания и никогда к оправданию.

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