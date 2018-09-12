В Красноярске раскрыли нелегальный канал поставки краснокнижной рыбы

В речном порту Красноярска оперативники задержали крупную партию незаконно добытой рыбы. Раскрыта целая браконьерская сеть, в которую были вовлечены речники, предприниматели и жители северных районов.

Руководила схемой красноярская предпринимательница, которая торговала рыбными биоресурсами. Она скупала незаконно добытую рыбу и икру в Туруханском районе. Затем по Енисею доставляла в Красноярск, где сбывала в своих "точках".

Как сообщает пресс-служба Сибирского линейного управления МВД на транспорте, в деле оказался замешан экипаж теплохода "Валерий Чкалов". "Первый помощник механика теплохода задержан с поличным при попытке перегрузки из своего автомобиля в контейнер 15 экземпляров осетра. Всего при осмотре контейнера оперативники обнаружили более тонны рыбы таймень, стерлядь, осетр, нельма, а также икры предположительно сиговых и осетровых видов. В его каюте обнаружено около 10 килограммов рыбы осетровых видов", - рассказали в пресс-службе.

Спрятанную рыбу нашли также в кладовке и каютах еще пятерых членов экипажа "Чкалова". Изъятое оценивается в 3,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов.