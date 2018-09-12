Петербург. Улица Гороховая. Парни, которым от силы лет 18, машут финскими флагами и зазывают прохожих на ярмарку. Особое внимание уделяют пожилым женщинам. Их чуть ли не силой заводят в помещение бывшего кафе, где и проводится распродажа. Многие пенсионерки выходят с большими пакетами. Прозрение у них наступит позже, когда рассмотрят обновки. На расположенном по соседству вещевом рынке подобные куртки стоят 2-3 тысячи рублей. На ярмарке их продают за 20.

Очередная торговая точка закрылась, но не факт, что завтра дельцы не появятся в другом районе города. Фото: Наталья Онищенко

Вместе с полицейскими и сотрудниками администрации Адмиралтейского района мы заходим в помещение, где проходит ярмарка. В полутьме на вешалках куртки и дубленки. Если верить рекламе, здесь продают знаменитые финские пуховики, шведские парки, кожаные куртки и шубы из скандинавской норки.

Правда, по этикеткам этого не скажешь. Данных на бирках очень мало, многие этикетки выглядят так, будто их распечатали дома на принтере. Лишь на одной корреспондент "РГ" смогла найти страну-изготовителя: Китай. В углу скромно висели две шубы. Сейчас все меховые изделия должны маркировать специальными чипами. Когда корреспондент "РГ" спросила про чип, организаторы ярмарки тут же закрыли распродажу и попросили покинуть помещение.

- На таких ярмарках в основном продается контрафакт, вещи, которые ввезены в Россию незаконно. Никто не проверял их на соответствие техническому регламенту Таможенного союза, не оценивал их качество и безопасность, - говорит руководитель общественной организации "Потребнадзор" Александр Виноградов.

По словам эксперта, модель торговли, выбранная организаторами ярмарок, позволяет им не попадаться на глаза властям и надзорным ведомствам. Распродажи проходят очень быстро. А на согласование внеплановой проверки уходит несколько дней, поэтому те же санитарные врачи к торговцам просто не успевают прийти.

Красимир Врански, руководитель движения "Красивый Петербург", считает, что за "финскими ярмарками" стоит настоящая торговая пирамида. Активисты движения провели собственное расследование и выяснили, что обман пенсионеров поставлен на поток, только в Петербурге действует порядка 50 групп, которые еженедельно проводят "финские ярмарки". По данным "Красивого Петербурга", компания, именующая себя "Т28" или "Team28", нанимает молодых людей не старше 25 лет, обещает баснословные заработки и отправляет устраивать ярмарки. А единственный пункт, за который торговцев регулярно привлекают к ответственности, - это незаконная реклама. Штрафы выписываются на руководителя компании, некоего Цветкова.

По данным Управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, сейчас у бизнесмена имеется 339 непогашенных штрафов со всей страны.

Вот и распродажа на улице Гороховой закончилась составлением протокола. Администрация Адмиралтейского района привлекла торговцев к ответственности за незаконную рекламу. Но гарантии, что через пару дней они не откроют ярмарку в другой точке города, нет никакой.

Конкретно

На что обращать внимание

Даже если торговля ведется в палатках или проводится однодневная распродажа в ДК или магазине, на торговой точке должна быть вывеска с данными предпринимателя, его именем и ИНН.

На одежде и коробках с обувью обязательно должна быть информация на русском языке. На этикетке указывается не только марка и размер, но и адрес поставщика.

При покупке верхней одежды и обуви в течение 14 дней вы имеете право вернуть товар продавцу без объяснения причин.

Техника безопасности

- Никто не имеет права пристать к человеку на улице и уговаривать что-то купить, за это предусмотрена административная ответственность. Можете вызвать полицию.

- При покупке требуйте товарный чек. Если вид чека вас смущает, например, на нем нет печати или цифры размыты, откажитесь от покупки. Даже если вы уже отдали деньги, вам обязаны вернуть их обратно.

- Если вы поняли, что покупка вас не устраивает, а торговцы уже свернули свою деятельность, идите в полицию, прокуратуру и в Роспотребнадзор. Полиции жалуйтесь на введение в заблуждение и продажу контрафакта, прокуратуре - на недобросовестную деятельность предпринимателя, Роспотребнадзору - на нарушение прав потребителей.

- В суд имеет смысл идти, только если сумма покупки 30-40 тысяч и более. В том, что суд признает правоту потребителя, сомнений почти нет. Но сама тяжба будет длиться несколько месяцев, потребуется провести за свой счет экспертизу, уплатить госпошлину и услуги адвоката. Если туфли, которые порвались на следующий день, стоили 2-3 тысячи рублей, то экономического смысла судиться я лично не вижу.

- Не разрешайте себя обманывать. Потребитель в любой момент может отказаться от покупки. Примерка вещи или разговор с продавцом ни к чему вас не обязывает. Вы имеете право покупать что хотите и когда хотите, времена дефицита, к счастью, давно прошли.

Дмитрий Зацаринский, адвокат.