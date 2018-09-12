На мурманском траулере два человека погибли при пожаре

Мурманский следственный отдел Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ начал проверку по факту пожара на судне "Капитан Богомолов", в результате которого погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о гибели моряков поступила накануне. Пожар на судне вспыхнул в районе Марокканской рыболовной зоны. По предварительной информации, загорелось машинное отделение. Огонь скоро потушили, однако моторист и рыбмастер погибли.

- В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего и принято законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ, - отметили в Следственном управлении.