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12.09.2018 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На мурманском траулере два человека погибли при пожаре

Текст: Алексей Васильев (Мурманск)

Мурманский следственный отдел Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ начал проверку по факту пожара на судне "Капитан Богомолов", в результате которого погибли два человека.

При пожаре на мурманском траулере "Павел Кутахов" погиб человек

Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о гибели моряков поступила накануне. Пожар на судне вспыхнул в районе Марокканской рыболовной зоны. По предварительной информации, загорелось машинное отделение. Огонь скоро потушили, однако моторист и рыбмастер погибли.

- В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего и принято законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ, - отметили в Следственном управлении.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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