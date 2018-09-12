Новгородский чиновник ответит в суде за пятимиллионный ущерб бюджету

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента строительства и дорожного хозяйства региона. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и причинении серьезного ущерба бюджету области.

По версии следствия, в сентябре 2013 года департамент заключил с одной из организаций государственный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Окуловка "под ключ". Стоимость контракта превысила 128 миллионов рублей. Подрядчик должен был ввести ФОК в эксплуатацию до 25 февраля 2016 года, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Новгородской области.

В ноябре 2015 года, по информации региональной прокуратуры, глава департамента строительства и дорожного хозяйства заключил дополнительное соглашение к контракту. Оно предусматривало выплату аванса и противоречило изначальным условиям контракта.

Подрядчик в свою очередь заключил договор уступки прав требования с субподрядной организацией. В результате солидный аванс, 20 миллионов рублей, поступил на счет субподрядчика. При этом работы на сумму более 5,7 миллиона ни первая, ни вторая компания не выполнили. Фактически региональный бюджет этих денег лишился.

Позже подрядчик и субподрядчик остановили строительные работы на объекте. ФОК в Окуловке открылся только в текущем году.

Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки. В ближайшее время его направят в Новгородский районный суд. Вину экс-чиновник признал полностью.