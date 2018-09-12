Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение 35-летнему инженеру ООО "Альтернатива". По версии следствия, именно он отвечал за монтаж строительных лесов на Гражданской, 8. Конструкции рухнули, пятеро рабочих упали с высоты четвертого этажа. Один из них погиб.

Это уголовное дело обрастает все новыми подробностями. Как говорят в петербургском фонде капремонта, просто так на строительных лесах рабочие не могут находиться, нужен допуск к работам на высоте. И подрядная организация в лице ООО "Альтернатива" перед началом ремонта фасада предоставила в фонд список рабочих. Но уже после обрушения выяснилось, что погибшего мужчины, равно как и его выживших коллег, в списках не было.

Пока велось разбирательство ситуации на Гражданской, строительные леса рухнули прямо у арки Главного штаба. В результате пострадали три человека, среди них - 15-летняя девочка. Все они - туристы, проходившие мимо во время обрушения. Сейчас по этому факту также возбуждено уголовное дело.

Пока следователи ищут виновных, фонд капремонта, который как раз и является крупным заказчиком работ по обновлению фасадов, проверяет все здания в городе, где установлены строительные леса.

В плане на этот год - ремонт 267 фасадов, работы сейчас ведутся более чем по 120 адресам. Четырех подрядчиков уже оштрафовали. Их деятельность приостановлена до устранения нарушений.

Как сообщил Денис Шабуров, генеральный директор петербургского фонда капремонта, ежедневно проверяется порядка десяти адресов. Изучается прочность креплений, наличие поручней, состояние настилов, по которым ходят рабочие. Полностью завершить проверку в фонде планируют к 15 сентября.

Этим же занимаются в прокуратуре Санкт-Петербурга. Результаты утешительными не назовешь. Только в Петроградском районе нарушения обнаружены по четырем адресам. Например, леса, установленные на доме 1/44 по улице Большой Зеленина, оказались без ограждений, между досками имелись зазоры. Кроме того, сами конструкции не обработаны огнезащитными составами. Работа в таких условиях реально подвергала жизнь рабочих опасности. Такие же нарушения обнаружены на лесах дома 17 по Малой Посадской и в зданиях под литерами А и Б по улице Льва Толстого, 1-3.

- Строительные леса - достаточно сложные и дорогие конструкции. И для каждого вида работ должен применяться свой тип лесов. Например, рамные леса - самые легкие, они могут выдержать нагрузку до 200 килограммов на квадратный метр, хомутовые - до 500. Первый вид лесов применяется только при отделке, второй - если нужно делать кирпичную кладку или проводить какие-то работы, связанные с поднятием на леса большого веса. Но это в идеале. По факту же подрядная организация ставит те леса, которые у нее есть на балансе. А здесь тоже все непросто: самые дешевые леса - рамные, они стоят около 200 рублей за квадратный метр, а цена хомутовых превышает 700, - говорит Алексей Фадеев, директор фирмы, поставляющей строительные леса и вышки.

По словам эксперта, в Петербурге также распространена практика, когда леса берут в аренду. Соответственно, подрядчик стремится как можно быстрее приступить к работе, и многие правила по монтажу конструкций просто игнорируются. Более того, строительные леса, хоть и могут использоваться многократно, но со временем они выходят из строя: трубы, металлоконструкции, лежащие в основе лесов, гнутся и ржавеют, доски ломаются. Такие леса в принципе нельзя использовать, тем не менее компании не спешат их списывать и покупать новые.

В зоне повышенной опасности оказываются все: строительные леса должны быть огорожены забором. Но по факту, если происходит обрушение верхних конструкций, то они падают за забор - на проезжую часть или пешеходную зону. Подвергаются опасности и сами рабочие, если на объекте нет ограждений, у людей обязательно должны быть страховочные пояса, чтобы в случае чего можно было повиснуть на страховке. Но часто рабочие работают и без ограждений, и без поясов. Отсюда и несчастные случаи, когда люди падают с высоты и получают тяжелые травмы.

Конечно, каждый такой эпизод тщательно расследуется. Уголовные дела возбуждают в отношении мастеров, главных инженеров подрядных организаций, которые приняли в эксплуатацию некачественные леса, не снабдили рабочих индивидуальными средствами защиты. Никогда на скамье подсудимых не оказываются директора подрядных организаций. Никогда семьи пострадавших рабочих не взыскивают с фирм миллионы рублей компенсации, да и на репутацию компании происшествие с лесами никак не влияет: заказов меньше не становится.

Все это приводит к достаточно печальной ситуации: в попытке сэкономить компании используют заведомо опасные конструкции. Тотальные проверки всех лесов в Петербурге проводятся впервые. Нарушителям обещают разрешить продолжить работу лишь после того, как они сделают свои конструкции безопасными и обеспечат рабочих средствами индивидуальной защиты. Но проблема в том, что постоянно следить за состоянием лесов обязан только подрядчик. А если бизнес делает ставку на экономию и на авось, то гарантий, что после окончания проверок в городе не произойдут новые ЧП с лесами, нет никаких.

Мнение

Ренат Керимов, председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов:

- Ситуация с техникой безопасности в строительстве довольно плохая. В нынешних экономических условиях компании экономят на всем. В результате происходят несчастные случаи. Конечно, с точки зрения документов у строительных фирм, как правило, все хорошо, везде проводится оценка безопасности условий труда. Но она не отражает реальной картины, ведь в комиссии, которые оценивают безопасность на строительном объекте, входят в первую очередь представители работодателя и аккредитованные в этой сфере коммерческие фирмы, которые получают деньги от этого же самого работодателя. И если они заинтересованы в долговременном сотрудничестве, то в актах указывается не фактическая ситуация, а та, что выгодна работодателю. Более того, травматизм на стройках замалчивается. К нам в профсоюз обращались люди, которые падали с высоты, получали переломы, но непосредственные начальники их заставляли говорить, что они не со строительных лесов упали, а дома с кровати. И для понимания взаимоотношений в этой сфере людям ставили условия: если они скажут, что травма получена на стройке, им не вызывают "скорую". Как бороться с этой ситуацией? Вступать в профсоюзы, добиваться заключения коллективных договоров, требовать, чтобы сотрудников реально обучали и выдавали им средства индивидуальной защиты. Но пока строительные компании не готовы к такой активности сотрудников, ведь если соблюдать все требования по охране труда, их прибыли значительно сократятся.