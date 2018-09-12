В Петербурге замглавы отдела полиции задержали за крупную взятку

В Северной столице возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника 27 отдела полиции УМВД РФ по Фрунзенскому району. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, его подозревают в получении крупной взятки.

Согласно материалам дела, 36-летний подполковник полиции получил от мужчины 200 тысяч рублей в обмен на гарантию возврата похищенного автомобиля.

- Полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - рассказали в региональном ГСУ.