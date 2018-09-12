В Краснодаре загорелся склад ТЦ на площади 600 кв. метров

В крупном торговом комплексе, расположенном на улице Уральской кубанской столицы, горит складское помещение площадью 600 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 11.27. Первые пожарные подразделения прибыли на место уже в 11.31.

По первоначальной оценке, площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, но позже спасатели сообщили о том, что огонь охватил свыше 600 квадратных метров в складском помещении.

По состоянию на 12.16 в тушении были задействованы 84 человека и 25 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуацию не проводили.