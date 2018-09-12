Два человека погибли в массовом ДТП в Краснодаре

Крупное ДТП произошло в кубанской столице у Северных мостов. По данным отдела ГИБДД ГУ МВД России по Краснодару, на дороге столкнулись сразу восемь автомобилей.

Один из водителей при перестроении влево допустил столкновение с машиной, водитель которой с превышением скорости ехал в попутном направлении. В результате авто отлетели и протаранили другие машины. Два человека погибли на месте, еще шестеро пострадали.

Несколькими днями ранее на улице Северной произошла похожая массовая авария. Водитель одной из машин решил протиснуться между рядами, и на огромной скорости он столкнулся лоб в лоб с другим авто. Тогда также погибли два человека.