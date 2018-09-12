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12.09.2018 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли в массовом ДТП в Краснодаре

Текст: Евгения Семизарова (Краснодарский край)

Крупное ДТП произошло в кубанской столице у Северных мостов. По данным отдела ГИБДД ГУ МВД России по Краснодару, на дороге столкнулись сразу восемь автомобилей.

Range Rover устроил массовое ДТП под Москвой

Один из водителей при перестроении влево допустил столкновение с машиной, водитель которой с превышением скорости ехал в попутном направлении. В результате авто отлетели и протаранили другие машины.  Два человека погибли на месте, еще шестеро пострадали.

Несколькими днями ранее на улице Северной произошла похожая массовая авария. Водитель одной из машин решил протиснуться между рядами, и на огромной скорости он столкнулся лоб в лоб с другим авто. Тогда также погибли два человека.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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